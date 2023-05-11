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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Песков заявил, что РФ отменила визы для граждан Грузии по гуманитарным соображениям

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россия пошла на введение безвизового режима для Грузии в ответ на просьбы граждан, бизнеса и общественных организаций двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о решении гуманитарного характера. В адрес российских властей на протяжении достаточно длительного времени поступали обращения и граждан обеих стран, и предпринимателей обеих стран, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, которые просили принять эти решения, и именно исходя из гуманитарных соображений это было сделано", - сказал он журналистам.

В РоссииРоссия с 15 мая отменяет визовый режим для граждан ГрузииРоссия с 15 мая отменяет визовый режим для граждан ГрузииЧитать подробнее

При этом, комментируя слова журналиста о том, что грузинские политики, включая президента страны Саломе Зурабишвили довольно резко отреагировали на отмену визового режима, представитель Кремля заметил, что "вчера из Тбилиси была разная реакция: была и негативная, была и сдержанная".

У Пескова также поинтересовались, можно ли рассматривать отмену визового режима в качестве предпосылки для восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

"Что касается дальнейших перспектив, то я бы пока так далеко не забегал", - отреагировал пресс-секретарь президента РФ.

Накануне президент РФ Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

Президент также в среду своим указом отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки из РФ в Грузию.

В тот же день президент Грузии Зурабишвили заявила, что "возобновление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима для грузинских граждан неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупацию наших территорий".

Дмитрий Песков Грузия
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