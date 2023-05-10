Глава МИД Грузии поддержал решение властей РФ об отмене виз и возобновлении авиасообщения

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Решение российского руководства о возобновлении авиасообщения с Грузией и отмене визового режима для грузинских граждан является независимым решением северного соседа, заявил в среду журналистам грузинский министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

"Это суверенное решение российского руководства и любое государство самостоятельно решает, для граждан какой страны ввести визовый режим и для каких граждан снять его", - сказал Дарчиашвили.

По его словам, более миллиона граждан и выходцев из Грузии, проживающих сегодня в Российской Федерации, имеют тесные связи со своей родиной.

"Именно в гуманитарной призме для любого ответственного руководства решение, по которому для наших граждан улучшаются бытовые условия, можно только приветствовать", - сказал министр.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили со своей стороны сказал журналистам, что "установление этих санкций и их снятие, это только вопрос России и по этому поводу у нас не могло быть какого-то влияния (на решение России - ИФ)".

При этом он исключил возможность, что данное решение каким-то образом может сделать Грузию территорией для обхода Россией введенных в отношении нее санкций, но также отметил, что Грузия сама по-прежнему присоединяться к санкциям против РФ не намерена.

"Грузия заявила о двух вопросах четко, и мы будем этой заявки придерживаться добросовестно: первое - что Грузия не станет территорией, где будет возможен обход физическими или юридическими лицами санкций против РФ. И второе - Грузия не собирается устанавливать санкции в отношении РФ", - сказал он.

По его словам, отказ присоединяться к санкциям против России объясняется национальными интересами населения Грузии, чтобы не произошла эскалация отношений.

В настоящее время россияне посещают Грузию в безвизовом режиме.

Ранее в среду был опубликован указ президента РФ, согласно которому Россия с 15 мая 2023 года отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности.

Другим указом президента РФ были сняты ограничения на полеты между Россией и Грузией, прямое авиасообщение между которыми было прервано в июле 2019 года.