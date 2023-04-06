Разногласия затормозили законопроект о международных расчетах в криптовалюте

При этом в Банке России заверили, что ждут принятия документа

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект о легализации международных расчетов в криптовалюте в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) застрял из-за споров об ответственности за незаконное использование цифровых валют, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Долго идет согласование ответственности за незаконное использование криптовалюты, к сожалению, застряло это согласование, требуют от нас, чтобы закон о майнинге, об обороте криптовалют был одновременно принят с законом об ответственности за незаконное использование, согласования идут", - сказал Аксаков на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению отчета ЦБ.

"Честно говоря, мы очень как-то ждем принятия законопроекта, о котором я сказала, где в рамках ЭПР для внешнеторговой деятельности такой механизм мы предполагаем использовать", - сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, при реализации механизма расчетов для ряда экспортеров через криптовалюту в рамках ЭПР регулятор хотел бы быть уверен, что бизнес не потеряет деньги: "Когда мы идем в ЭПР, в чем мы бы хотели быть уверены, чтобы наш бизнес не потерял там деньги, потому что при тех потерях, которые бизнес уже несет, потери через новый механизм для бизнеса могут быть критичными, поэтому от вас зависит (депутатов - ИФ), насколько быстро вы примите законопроект, который касается майнинга и международных расчетов в ЭПР с использованием крипты".

Разработка механизма использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал в конце 2022 года Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.

Законопроект, прописывающий механизм использования цифровых валют в экспортных расчетах, пока не внесен в Госдуму, но участники рынка видели несколько вариантов, последний из которых разработал Минфин. Законопроект шел в пакете с поправками в Уголовный кодекс, по которым гражданин может быть оштрафован за оплату товаров в криптовалюте на 200 тысяч рублей, а компания - на 1 млн рублей. За незаконную организацию криптобиржи министерством был предложен максимальный срок - 7 лет тюрьмы.