Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

Число регионов РФ с запретом на полеты дронов за две недели выросло до 54

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ограничения для использования воздушного пространства беспилотными авиационными системами установили 54 региона РФ, сообщил в ходе сессии на XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров.

По его словам, еще две недели назад запреты на полеты беспилотников были введены в 40 регионах России. "На сегодняшний день таких субъектов уже 54", - сказал Ядров.

"Росавиация отмечает, что за истекший период 2023 года зафиксирован рост нарушений правил полета (БПЛА - ИФ) в 3,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Нам необходимы действенные механизмы по предупреждению данных нарушений", - добавил он.

Ядров отметил, что Росавиацией сформирован перечень требований к системам предупреждения столкновения во время полетов, а также требования к системам обнаружения беспилотных воздушных судов.

Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Петербурге вернул составителям протокол по делу Театра Европы

Бастрыкин отметил рост числа преступлений, совершенных мигрантами в крупных городах

В Генпрокуратуре считают, что правоохранительные и судебные органы РФ выполнят функции ЕСПЧ

В Генпрокуратуре считают, что правоохранительные и судебные органы РФ выполнят функции ЕСПЧ
Покушение на Захара Прилепина

Из тайника в Подмосковье изъяли мины в ходе следствия по делу о теракте против Прилепина

В Минфине ждут до конца мая новый текст законопроекта о НДФЛ для релоцировавшихся

Путину сообщили о планах "СИБУРа" вложить до $3 млрд в производство полипропилена

Экс-советник офиса Зеленского Арестович и актер Смольянинов внесены в список экстремистов

Экс-советник офиса Зеленского Арестович и актер Смольянинов внесены в список экстремистов

Бастрыкин предложил странам Востока создать альтернативу МУС и ЕСПЧ

Бастрыкин предложил странам Востока создать альтернативу МУС и ЕСПЧ

Red Wings запросила допуск ко всем доступным частотам Москва-Тбилиси

Покушение на Захара Прилепина

Состояние Прилепина оценивается как нормальное, но из больницы его пока не выписывают

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });