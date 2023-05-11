Число регионов РФ с запретом на полеты дронов за две недели выросло до 54

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Ограничения для использования воздушного пространства беспилотными авиационными системами установили 54 региона РФ, сообщил в ходе сессии на XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров.

По его словам, еще две недели назад запреты на полеты беспилотников были введены в 40 регионах России. "На сегодняшний день таких субъектов уже 54", - сказал Ядров.

"Росавиация отмечает, что за истекший период 2023 года зафиксирован рост нарушений правил полета (БПЛА - ИФ) в 3,5 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Нам необходимы действенные механизмы по предупреждению данных нарушений", - добавил он.

Ядров отметил, что Росавиацией сформирован перечень требований к системам предупреждения столкновения во время полетов, а также требования к системам обнаружения беспилотных воздушных судов.