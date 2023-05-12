Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу

С учетом первого дела общий срок наказания составил 17 лет

vБизнесмен Анатолий Быков в Центральном районном суде в Красноярске Фото: Прокуратура РФ по Красноярскому краю/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова по делу о подстрекательстве к покушению на убийство, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил признать Быкова виновным в инкриминируемом преступлении (...) Назначить Быкову наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья Иван Нарожный, уточнив, что с учетом приговора по первому делу общий срок заключения составляет 17 лет.

По версии обвинения, в 2004 году Быков из-за личной неприязни к своим знакомым Андрею Неколову и Андрею Грабовскому предложил своему знакомому Александру Живице убить их за $50 тыс.

"Живица 1 ноября 2004 года несколько раз выстрелил из автомата Калашникова в движущийся под управлением Грабовского автомобиль, но промахнулся. 18 января 2005 года Живица, подкараулив Неколова, смертельно ранил его из пистолета ТТ. После совершенных преступлений Быков в январе 2005 году передал Живице $10 тыс., уменьшив размер вознаграждения из-за несостоявшегося убийства Грабовского", - сообщала пресс-служба прокуратуры региона.

Сторона обвинения в ходе судебных прений попросила суд назначить Быкову по этому делу 12 лет колонии строгого режима. С учетом приговора в 13 лет по первому делу, об организации убийства, прокурор попросил окончательно назначить Быкову 18 лет колонии строгого режима.

20 апреля Кировский районный суд начал рассматривать третье уголовное дело, в рамках которого Быкову инкриминируют п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой). Свою причастность он отрицает.