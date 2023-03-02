СКР прекратил дело о руководстве преступной группой в отношении бизнесмена Быкова

Анатолий Быков Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Красноярский бизнесмен Анатолий Быков заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования по обвинению в руководстве преступным сообществом из-за истечения срока давности, сообщает в четверг пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"По результатам рассмотрения ходатайства следствием принято решение о частичном прекращении в отношении обвиняемого уголовного дела и уголовного преследования в части обвинения в руководстве преступным сообществом (ч.1 ст.210 УК РФ - ИФ)", - говорится в сообщении управления.

По данным следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Быков руководил преступным сообществом, созданным им в период с января 1990 года до января 1997 года. В июне 1998 года он дал указания подчиненным убить жителя Красноярска, отмечает СК.

Три участника преступного сообщества раздобыли два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, несколько дней выслеживали потерпевшего, после чего в ночь на 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова Красноярска двое из них не менее шести раз выстрелили в мужчину, который от полученных ранений скончался, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

7 сентября 2021 года Свердловский районный суд в Красноярске приговорил Быкова за организацию двойного убийства 27-летней давности к 13 годам колонии общего режима. Защита обжаловала это решение. В марте 2022 года Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений. 31 августа 2022 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции также оставил приговор без изменения.

Кроме того, по второму уголовному делу Быкову изначально предъявлялись обвинения по п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом.) Таким образом, после прекращения уголовного преследования за руководство преступным сообществом фигуранту инкриминируют только п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой). Обвиняемый свою причастность к совершению преступления не признает. В ближайшее время предпринимателю будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.