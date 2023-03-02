Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

СКР прекратил дело о руководстве преступной группой в отношении бизнесмена Быкова

СКР прекратил дело о руководстве преступной группой в отношении бизнесмена Быкова
Анатолий Быков
Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Красноярский бизнесмен Анатолий Быков заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования по обвинению в руководстве преступным сообществом из-за истечения срока давности, сообщает в четверг пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"По результатам рассмотрения ходатайства следствием принято решение о частичном прекращении в отношении обвиняемого уголовного дела и уголовного преследования в части обвинения в руководстве преступным сообществом (ч.1 ст.210 УК РФ - ИФ)", - говорится в сообщении управления.

По данным следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002 года Быков руководил преступным сообществом, созданным им в период с января 1990 года до января 1997 года. В июне 1998 года он дал указания подчиненным убить жителя Красноярска, отмечает СК.

Три участника преступного сообщества раздобыли два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, несколько дней выслеживали потерпевшего, после чего в ночь на 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова Красноярска двое из них не менее шести раз выстрелили в мужчину, который от полученных ранений скончался, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

7 сентября 2021 года Свердловский районный суд в Красноярске приговорил Быкова за организацию двойного убийства 27-летней давности к 13 годам колонии общего режима. Защита обжаловала это решение. В марте 2022 года Красноярский краевой суд оставил приговор без изменений. 31 августа 2022 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции также оставил приговор без изменения.

Кроме того, по второму уголовному делу Быкову изначально предъявлялись обвинения по п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом.) Таким образом, после прекращения уголовного преследования за руководство преступным сообществом фигуранту инкриминируют только п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой). Обвиняемый свою причастность к совершению преступления не признает. В ближайшее время предпринимателю будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Анатолий Быков СКР Красноярский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила об обнаружении взрывчатки в Брянской области после нападения диверсантов

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен
Военная операция на Украине

Путин охарактеризовал как теракт события в Брянской области

Путин охарактеризовал как теракт события в Брянской области

Один человек погиб, четверо пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Один человек погиб, четверо пострадали из-за ЧП на заводе "Авиастар" в Ульяновске

Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Приняты поправки об уголовном наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ
Военная операция на Украине

В Кремле затруднились ответить на вопрос о возможности изменения статуса СВО

Песков сообщил, что Путин в Кремле получает доклады об атаке террористов на Брянскую область

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Госдума приняла закон об обязанности владельцев сетей связи три года хранить данные

Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

Военная операция на Украине

Курский губернатор сообщил о погибшем при обстреле поселка Теткино

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });