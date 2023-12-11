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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 12 годам колонии по третьему уголовному делу

С учетом приговора по первым двум делам общий срок заключения составил 20 лет

Бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 12 годам колонии по третьему уголовному делу
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова по делу об убийстве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил признать Быкова виновным (...) приговорить его к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии строгого режима", - постановила судья Юлия Степанова, уточнив, что с учетом приговора по первым двум делам общий срок заключения составляет 20 лет.

Кроме того, суд постановил взыскать с Быкова в пользу потерпевшей 7 млн рублей.

Как сообщалось, по версии следствия, Быков, являясь руководителем созданного им преступного сообщества, из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире поручил руководителю подчиненной преступной группы убить Владимира Филиппова. Преступление было совершено в 1998 году.

По данному делу Быкову инкриминируют п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой), свою причастность он отрицает.

Сторона обвинения в ходе судебных прений попросила суд приговорить красноярского бизнесмена к 13 годам колонии.

7 декабря на заседании суда Быкову предоставили последнее слово, в котором он посчитал уголовное дело в отношении себя политической борьбой.

В сентябре 2021 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима за организацию убийства своих знакомых Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Апелляционная и кассационная инстанции в 2022 году оставили приговор в силе.

12 мая Центральный районный суд Красноярска признал Быкова виновным по делу о подстрекательстве к покушению на убийство и приговорил к 11 годам колонии строгого режима. С учетом приговора по первому делу общий срок заключения составил 17 лет.

Анатолий Быков Красноярск УК РФ
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