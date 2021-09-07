Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

Бизнесмен Анатолий Быков. Архивное фото Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Красноярске вынес приговор бизнесмену и экс-депутату Анатолию Быкову по первому уголовному делу, сообщает во вторник пресс-служба краевой прокуратуры.

"Суд назначил Быкову, признанному виновным в организации двойного убийства 27-летней давности, наказание в виде 13 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 сентября представитель обвинения запросил для Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

Весной Свердловский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Быкова по ст. 17, пп. "з", "н" ст. 102 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием). Дело слушалось с участием присяжных заседателей, без присутствия СМИ и слушателей.

31 августа присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Они признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Также в отношении Быкова расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он находится под стражей с мая 2020 года.