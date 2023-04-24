Украинские атаки Крыма угрожают продлению "зерновой сделки", заявили в Минобороны РФ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России заявили, что попытки Киева атаковать базу Черноморского флота и другие объекты в Крыму морскими беспилотниками ставят под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая.

"Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая", - заявило Минобороны РФ в понедельник.

"23 марта и 24 апреля в нарушение данных гарантий, Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в г. Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами", - говорится в заявлении.

"Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации "черноморской инициативы". Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что Москва приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельскохозпродукции из украинских портов после совершения Киевом в октябре 2022 года террористической атаки безэкипажными катерами против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".

"Только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против Российской Федерации данное соглашение было возобновлено", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее в понедельник Минобороны РФ заявило, что ночная попытка украинских сил атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе при помощи безэкипажных катеров отражена.

"Сегодня около 3:30 мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.

"Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет", - сказал Конашенков.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.