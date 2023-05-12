Что произошло за день: пятница, 12 мая

Эксперимент в сфере высшего образования в РФ, крушение военного вертолета в Крыму, приговоры для бывшего замдиректора ФСИН и красноярского бизнесмена

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ подписал указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в РФ. На 2023/24 и 2025/26 учебные годы в нескольких вузах запланирован пилотный проект, который будет предусматривать установление базового высшего и специализированного высшего образования, а также одного уровня профессионального образования - аспирантуры.

- Минобороны РФ сообщило об отражении наступательных действий ВСУ на соледарском направлении. По данным министерства, вооруженные силы Украины предприняли 26 атак на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров. Прорывов обороны российских войск не допущено, заявили в военном ведомстве.

- Два летчика погибли в Крыму в результате крушения военного вертолета Ми-28. Вертолет разбился во время планового учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Предварительная причина крушения - отказ техники.

- Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы. В них говорится о снижении оттока населения РФ за рубеж, создании условий для возвращения жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также об адаптации иностранных граждан в РФ.

- Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко приговорен к девяти годам лишения свободы за злоупотребления полномочиями и взяточничество. Также он оштрафован на 43 млн 378 тыс. рублей и лишен права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 11 лет.

- Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу - о подстрекательстве к покушению на убийство. С учетом приговора по делу об организации убийства общий срок заключения составляет 17 лет. 20 апреля Кировский районный суд начал рассматривать третье уголовное дело - об убийстве, совершенном организованной группой.

- Новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино. Ранее она была руководителем рекламного направления американской медиакорпорации NBCUniversal.

- В Москве с 15 мая начнут отключать горячую воду для подготовки к отопительному сезону.