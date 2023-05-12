Экс-замдиректора ФСИН Максименко осужден на девять лет колонии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Одинцовский суд Московской области приговорил бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко к девяти годам лишения свободы за злоупотребления полномочиями и взяточничество, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ.

"Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 43 млн 378 тыс. рублей и лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти, сроком на 11 лет", - сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, Максименко лишен специального звания - генерал-лейтенант внутренней службы ФСИН России - и государственной награды.

"Судом удовлетворен гражданский иск Генпрокуратуры России о взыскании с Максименко в счет возмещения вреда, причиненного преступлением, в доход Российской Федерации более 330 млн 83 тыс. рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

В Следственном комитете РФ сообщили, что Максименко признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

"Следствием и судом установлено, что в 2018-2019 годах Максименко с целью заключения внеконкурентным способом государственных контрактов на строительство и ремонт объектов уголовно-исполнительной системы (УИС - ИФ) с компаниями, связанными с его знакомым, дал незаконные указания руководителям территориальных управлений ФСИН не принимать бюджетные обязательства в рамках доведенных лимитов и не приступать к строительству", - говорится в пресс-релизе.

После этого, установил СКР, замдиректора ФСИН принудил территориальные управления заключить контракты с ведомственным ФГУП в СКФО, "который заведомо не мог их выполнить".

"Это повлекло срыв исполнения федеральной целевой программы "Развитие УИС", а также причинение государству ущерба на сумму свыше 330 млн рублей. В итоге 19 строительных объектов не были введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Таким образом, отметили в ведомстве, "Максименко искусственно создал условия для последующего заключения контрактов с компаниями, связанными с его знакомым".

"За указанные незаконные действия и общее покровительство по службе Максименко получил от указанного лица взятку в виде аренды для него дачного дома в Одинцовском районе Московской области для проживания на общую сумму около 2,2 млн рублей", - добавили в СКР.

Максименко работал заместителем директора ФСИН с 2016 года. Был снят с должности в марте 2020-го, за несколько месяцев до задержания.