На бывшего замдиректора ФСИН Максименко завели новое дело

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В отношении бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказания Валерия Максименко возбуждено второе уголовное дело, сообщила "Интерфаксу" адвокат Кадрия Хамзина. Теперь ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК)ю

Вины он не признает, добавила Хамзина.

В ноябре 2020 года Максименко задержали и арестовали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Это обвинение он также отвергает.

В рамках первого дела следствие полагает, что в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе по развитию уголовно-исполнительной системы. Контракты были заключены со ФГУПом "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России, которое заведомо не имело возможностей исполнить этот подряд.

В результате не были выполнены работы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не были введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а ФГУП понесло ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафов за несвоевременное выполнение госконтрактов, подсчитали в СК.

Максименко был заместителем руководителя ФСИН с апреля 2016 года по ноябрь 2019 года.