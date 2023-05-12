Эксперимент в высшем образовании коснется и уже поступивших студентов

Кардинальных изменений в системе ЕГЭ эксперимент не повлечет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пилотный проект по изменениям в высшем образовании будет касаться как тех, кто уже обучается в вузах, участвующих в проекте, так и тех, кто туда только поступает, сообщил журналистам министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Конечно, и тех, кто обучается, и тех, кто будет поступать в этом году, но это зависит от университета, им предоставлена возможность поработать с теми программами, которые уже идут, и с теми, на которые будут набирать", - ответил он на вопрос, кого коснутся изменения в пилотных вузах-участниках.

По его словам, кардинальных изменений в ЕГЭ в рамках новой системы высшего образования не предвидится.

"Можем вас заверить, что кардинальных изменений ни с точки зрения ЕГЭ, ни с точки зрения других каких-то принципиальных моментов - в этом случае отличий не будет, и, конечно, это будут дополнительные возможности для абитуриентов", - продолжил Фальков.

По его словам, эксперимент продлится три года.

"Мы можем заверить, что и действующие, обучающиеся студенты, и те, кто будет поступать, они получат лишь дополнительные возможности, никаких сложностей в данном случае нет", - сказал министр.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023/24 и 2025/26 учебных годах пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Эксперимент будет проводиться в Балтийском федеральном университете имени Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МиСИС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Участникам пилотного проекта поручено до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты и требования по уровням образования, установленным данным указом, а также соответствующей образовательной программы для вузов и аспирантуры.