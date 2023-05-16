Тренировка перед ЕГЭ назначена на 17 мая

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода сдачи Единого госэкзамена пройдет 17 мая 2023 года по русскому языку, информатике и английскому, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В этот день будет проверена техническая готовность пунктов проведения экзаменов, отработаны действия организаторов и технических специалистов, а выпускники получат возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2023 года, добавили в ведомстве.

Тренировка пройдет по русскому языку, английскому языку по разделу "Говорение" и информатике.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил через прес-службу, что "в этом году в тренировочном мероприятии примут участие также пункты проведения экзаменов в ДНР и ЛНР, которым предстоит принять выпускников в ходе основного периода ЕГЭ".

В тренировке будет задействовано более 5 тысяч пунктов проведения экзаменов, более 198 тысяч организаторов и более 415 тысяч выпускников.