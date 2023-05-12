Подписан указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в РФ

Президент РФ Владимир Путин Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования". Указ опубликован.

В соответствии с указом в 2023/24 и 2025/26 учебных годах пройдет пилотный проект по изменению уровней профессионального образования. В частности, пилотный проект будет предусматривать установление двух уровней высшего образования - базового высшего и специализированного высшего, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

В рамках пилотного проекта на уровне специализированного высшего образования должны быть реализованы программы магистратуры, ординатуры и ассисентуры-стажировки.

Указом устанавливается, что в рамках этого пилотного проекта срок освоения программ базового высшего образования должен составить от 4 до 6 лет, магистратуры специализированного высшего образования - от года до 3 лет в зависимости от направления подготовки, специальностей или профиля подготовки, либо от конкретной квалификации отраслей экономики и социальной сферы.

Как подчеркивается в указе, пилотный проект должен предусматривать обучение лиц, имеющих высшее образование - специалитет, по программам магистратуры специализированного высшего образования. "Такое обучение не является для указанных лиц получением второго или последующего высшего образования", - говорится в документе.

Пилотный проект будет осуществлен в Балтийском федеральном университете им.Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МиСИС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

В указе особо отмечается, что "на обучающихся, осваивающих программы базового высшего образования, специализированного высшего образования и аспирантуры распространяются права, соцгарантии, обязанности и ответственность, предусмотренные для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, имеющие госаккредитацию, а также программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре".

Участникам пилотного проекта поручено до 30 июня разработать и утвердить образовательные стандарты и требования по уровням образования, установленным данным указом, а также соответствующей образовательной программы для вузов и аспирантуры.

Правительству в двухмесячный срок поручается определить порядок перераспределения участниками пилотного проекта установленных им контрольных цифр на обучение по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки за счет бюджетных ассигнований, а также порядок приема на обучение (...) и критерии эффективности образовательного процесса при реализации пилотного проекта.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Подразумевается, что в результате сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.