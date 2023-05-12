Фальков предложил убрать бакалавриат из юридического образования

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил убрать из юридического образования квалификацию бакалавр, а магистратуру использовать только для получения узконаправленных знаний. Он заявил об этом, выступая на XI Петербургском международном юридическом форуме.

"Вектор наших предложений сегодня достаточно простой. Мы считаем, что должно быть понятие базового или основного высшего образования, в том числе юридического. Это базовое или основное высшее образование должно быть достаточным для того, чтобы сделать карьеру в жизни, даже если тебе нет необходимости дальше свои знания углублять", - сказал он.

Министр добавил, что юридическое сообщество вполне может ранжировать сроки обучения юридического образования.

Ведомство Фалькова также скорректирует квалификационные требования к должностям.

"Вы не сможете с первым образованиям бакалавра работать всю свою жизнь, следуя со ступени на ступень. Насколько мне известно, и в прокуратуре, и в других правоохранительных органах и силовых структурах для того, чтобы делать карьеру и идти дальше, необходимо иметь образование по уровню магистратура", - объяснил он.

Специализированное высшее образование в юридическом образовании будет использоваться только для исследовательской деятельности и углубления знаний.

"Образование этого уровня не должно быть избыточным, сюда должны поступать только те, кому действительно нужны необходимые знания. Это либо подготовка к специализированному виду исследовательской деятельности, либо получение уникальных знаний", - сказал министр.

Миниобрнауки предлагает выделить в базовое высшее образование бакалавриат/специалитет (срок обучения 4-6 лет), в специализированное - магистратуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку (1-2 года). Аспирантура (адъюнктура) будет выделена в отдельную ступень.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. По его словам, согласно новой системе высшего образования, сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.