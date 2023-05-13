Систему ухода за участниками СВО и членами их семей развернут в стране до конца года

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - До конца года по всей стране на базе фонда "Защитники отечества" будет развернута система долговременного ухода за участниками специальной военной операции (СВО) и членами их семей, сообщила в субботу вица-премьер Татьяна Голикова.

"Ну и до конца года, мы должны будем по всей стране организовать систему долговременного ухода, которая сейчас есть у нас и работает в плановом режиме только в 36 субъектах, а до конца года мы ее развернём по всей стране", - сказала она на семинаре для руководителей региональных филиалов фонда "Защитники отечества".

Вице-премьер отметила, что для дальнейшей работы фонда "предстоит отработать несколько новых треков и новых подходов, которые будут применяться в практической работе фонда".

Глава фонда Анна Цивилева 11 мая сообщила, что региональные отделения государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" будут открыты 30-31 мая.

3 апреля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".