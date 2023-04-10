Орешкин включен в набсовет фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин включил своего помощника Максима Орешкина в состав наблюдательного совета государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ изменил состав наблюдательного совета, утвержденного указом от 3 апреля 2023 года, в котором говорилось о создании самого фонда.

Цель создания фонда - формирование условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции и членов их семей. Учредителем фонда стало правительство. Среди источников финансирования фонда - ассигнования федерального бюджета, добровольные взносы и пожертвования.

Руководят фондом наблюдательный совет (высший коллегиальный орган фонда), попечительский совет, правление фонда, председатель фонда и экспертный совет фонда. Набсовет фонда возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а председателем фонда была назначена Анна Цивилева.