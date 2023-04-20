Принят закон о признании всех участников СВО ветеранами

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем закон об уточнении категорий, для которых устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий.

Теперь закон будет относить к ветеранам и инвалидам боевых действий лиц, принимавших участие в СВО по решениям органов государственной власти ДНР и ЛНР в боевых действиях в составе Вооруженных Сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Также к ветеранам и инвалидам боевых действий закон относит лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Правительство установит порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий единого образца указанным лицам.

Поправку в парламент внесла группа депутатов во главе со спикером Гоосдумы Вячеславом Володиным.

Как ранее заявил Володин, "все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус - ветерана боевых действий, быть уверены, что государство позаботится о них и их семьях независимо от того, солдат это, офицер, доброволец, каждый, кто участвует в выполнении задач СВО".

По его мнению, "правильно, чтобы все они имели равный статус - ветерана боевых действий - и получали необходимую поддержку".