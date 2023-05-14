Площадь пожара на заводе по производству дверей в Тольятти увеличилась до 20 тысяч кв. м

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара на одном из предприятий в Тольятти выросла до 20 тысяч кв. м, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Площадь пожара увеличена до 20 тысяч кв. м", - говорится в сообщении.

Там добавили, что площадь обрушения на месте происшествия составляет 5 тысяч кв. м.

Сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия, расположенном на Поволжском шоссе, д.3 в Тольятти, поступило в 22:22 (21:22 мск). Площадь пожара быстро увеличилась до 6 тысяч кв. м.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек

Для тушения пожара привлечены 314 человек и 69 единиц техники, а также пожарные поезда со станций "Самара" и "Сызрань".

В пресс-службе правительства Самарской области сообщили, что пожар произошел на предприятии "Феррони".

"Инцидент случился на предприятии "Феррони" (...) Губернатор Дмитрий Азаров находится в постоянном контакте с МЧС, сотрудники ведомства принимают максимальные усилия по тушению огня (...) Откликнулось руководство компаний "КуйбышевАзот", "Транснефть", их средства усилят группировку МЧС", - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по факту пожара на заводе начата проверка.

ООО "Феррони Тольятти" был введен в строй в сентябре 2021 года.