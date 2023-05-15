В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не сомневаются, что президентские выборы в Турции пройдут демократично и транспарентно, никакие беспорядки допущены не будут в этой стране.

На вопрос журналистов, ожидают ли в Кремле перед и после второго тура президентских выборов "турецкого майдана", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Турция - это зрелая демократия, сильная суверенная страна, которая, конечно, в состоянии обеспечить проведение прозрачных и демократичных выборов, транспарентных, и не допустить каких-либо незаконных действий".

Он также добавил, что в Москве с уважением отнесутся к выбору турецкого народа по итогам голосования.

"Нас объединяет с Турецкой республикой очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, будь то энергетика, туризм, торговля, сельское хозяйство, автоперевозки, авиаперевозки и так далее. Это сотрудничество, которое носит истинно взаимовыгодный характер, абсолютно отвечает интересам и турецкого народа, и народа РФ. Именно поэтому мы, конечно, с большим интересом, с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа", - сказал Песков.

Но, добавил он, "в любом случае, мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться и расширяться".

Выборы в Турции

Газета Daily Sabah сообщает в понедельник, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,36%, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,99% по итогам подсчетов свыше 99% бюллетеней после состоявшихся накануне выборов.

Таким образом, действующего президента поддержали свыше 26,7 млн граждан Турции, а его соперника - более 24,3 млн. Третий кандидат в президенты - Синан Оган - получает к настоящему моменту 5,21% голосов избирателей, за него голосовали более 2,8 млн граждан.

По итогам подсчетов 98,96% бюллетеней на парламентских выборах коалиция Эрдогана "Народный альянс" уверенно лидирует - ее поддержали 49,32% избирателей, ее ближайшие соперники, оппозиционный "Национальный альянс", состоящий из шести партий, заручились поддержкой около 35,17% избирателей. На третьем месте оказался "Альянс труда и свободы" - у него к настоящему моменту 10,05%. Еще два альянса партий в совокупности набрали до 2% голосов.