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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Эрдоган победил в 51 из 81 провинции Турции

Курортные области, Стамбул и Анкара поддержали Кылычдарогл

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Реджеп Тайип Эрдоган, который пытается добиться переизбрания на посту президента Турции, выиграл выборы в 51 из 81 провинции страны, а также по итогам голосования среди проживающих за рубежом, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на результаты подсчета голосов.

На карте распределения голосов по итогам выборов, состоявшихся 14 мая, видно, что Эрдоган победил в провинциях, расположенных в центральной части страны, население которых придерживается националистических, исламистских взглядов. Более 56% Эрдоган получил по итогам голосования граждан, проживающих за рубежом, в частности, в странах Северной Африки и Центральной Европы.

Его соперника Кемаля Кылычдароглу поддержали в курортных провинциях на побережье Средиземного и Эгейского морей: в Анталии, Измире, Айдыне, Мугле, а также в провинциях и крупнейших городах страны - в Стамбуле и в столичной Анкаре. Также оппозиционер выиграл у действующего президента на юго-востоке, граничащем с Сирией, Ираком и Ираном, где сосредоточено курдское население.

К настоящему моменту подсчитано более 99% бюллетеней. Ни одному из кандидатов пока не удалось набрать свыше 50% голосов, таким образом, вероятно, в Турции пройдет второй тур президентских выборов.

Турция Анкара Стамбул Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу
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