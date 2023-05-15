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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:18

Сунак планирует создать коалицию стран для обеспечения Украины истребителями

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, принимая в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского заявил о планах создать коалицию стран с целью снабдить Киев истребителями, а также организовать обучение украинских пилотов. Об этом пишет Daily Telegraph.

"Речь идет не только о поставках самолетов, а также о тренировках пилотов, о всей сопутствующей логистической поддержке. Соединенное Королевство может сыграть значимую роль в этом. Сравнительно скоро мы начнем обучать украинских пилотов", - сказал Сунак.

Он пообещал на этой неделе провести переговоры с лидерами других государств по тематике этой коалиции.

Британский премьер пообещал поставить Украине сотни ракет и БПЛА дальнего радиуса действия, передает АР. Накануне визита Зеленского в Лондон, сайт правительства Великобритании сообщил, что Украине будут переданы "сотни ракет для ПВО и беспилотных авиационных систем, в том числе сотни новых беспилотников дальнего действия с радиусом действия свыше 200 км".

Однако, как уточняет The Telegraph, на Даунинг-стрит сообщили, что у Лондона нет планов поставлять Украине истребители Eurofighter Typhoon и истребители-бомбардировщики F-35, стоящие на вооружении британских ВВС. Представитель британского правительства напомнил, что власти Украины решили тренировать своих летчиков для управления истребителями F-16, а такими самолетами ВВС Британии не располагают.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Риши Сунак Украина Лондон Великобритания Владимир Зеленский F-16
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