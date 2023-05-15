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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим в период проведения СВО контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах, получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ президента от 30 сентября 2022 года "О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы".

В частности, в документ добавлен пункт, касающийся получения гражданства и членов семей этой категории граждан.

Подпункт "а" указа теперь изложен в новой редакции, речь идет о том, что в упрощенном порядке за получением гражданства вправе обратиться "иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год".

Владимир Путин
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