Выборы в Турции не отразились на продажах туров в эту страны в России

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Динамика продаж туров в Турцию не изменилась в связи с проведением в этой стране парламентских и президентских выборов, бронирования идут в обычном режиме с учетом небольшой глубины, показал опрос туроператоров.

"Среднесуточные бронирования туров в Турцию соответствуют общей картине по сезону, спада нет. В целом бронирования Турции в этом году отличает минимальная глубина, поэтому прямой корреляции с выборами в Турции мы не видим", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Интуриста".

По словам главы Space Travel и вице-президента ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артура Мурадяна, бронирования туров идут в обычном режиме.

"В воздухе действительно витали некие опасения, что при возможной смене власти может произойти похолодание отношений между нашими странами. Но коснется ли это напрямую туристического сектора, сейчас никто не скажет", - пояснил Мурадян.

По его словам, бОльшее влияние на продажи туров за рубеж, в частности, в Турцию, оказывает ослабление рубля.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,36%, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,99%. Второй тур состоится 28 мая.