На проекты в области наземного транспорта выделят 86,5 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение регионам 86,5 млрд рублей до 2025 года на реализацию инфраструктурных проектов по комплексному развитию городского наземного электрического транспорта, автомобильного транспорта. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету, сопредседатель комиссии Андрей Макаров.

"Денежные средства пойдут на строительство и реконструкцию более 600 км трамвайных путей, поставку более 600 новых трамваев, закупку 27 электробусов и зарядных станций. Общая стоимость проектов – 254,9 млрд рублей, на закупку электробусов и инфраструктуры для них – 16,4 млрд рублей", - отметил Макаров.

Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований была создана весной 2020 года, в начале пандемии COVID-19, для более оперативного перераспределения бюджетных средств (без внесения поправок в бюджет) нуждающимся отраслям и регионам.