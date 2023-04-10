Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

На проекты в области наземного транспорта выделят 86,5 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение регионам 86,5 млрд рублей до 2025 года на реализацию инфраструктурных проектов по комплексному развитию городского наземного электрического транспорта, автомобильного транспорта. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по бюджету, сопредседатель комиссии Андрей Макаров.

"Денежные средства пойдут на строительство и реконструкцию более 600 км трамвайных путей, поставку более 600 новых трамваев, закупку 27 электробусов и зарядных станций. Общая стоимость проектов – 254,9 млрд рублей, на закупку электробусов и инфраструктуры для них – 16,4 млрд рублей", - отметил Макаров.

Комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований была создана весной 2020 года, в начале пандемии COVID-19, для более оперативного перераспределения бюджетных средств (без внесения поправок в бюджет) нуждающимся отраслям и регионам.

Федеральное собрание
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Из украинского плена возвращены 106 российских военных

В Думе предложили вернуть процедуру реструктуризации задолженности за услуги ЖКУ

Основные юрлица сети российских гипермаркетов OBI перешли к новому владельцу

Взносы в бюджет при отчуждении активов иностранных резидентов пойдут на туризм в Крыму

Взносы в бюджет при отчуждении активов иностранных резидентов пойдут на туризм в Крыму

КС РФ обязал регионы определить, кто должен составлять протоколы о нарушении тишины

Набиуллина назвала нормальными темпы восстановления розничного кредитования

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену

Минфин и ЦБ сочли переоцененным влияние на рубль операций в рамках выхода Shell из "Сахалина-2"

В Кремле заявили, что конкретных предложений по пасхальному перемирию на Украине нет

Российские космонавты продолжат работу на орбите после ввода в строй отечественной станции

Российские космонавты продолжат работу на орбите после ввода в строй отечественной станции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });