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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

С начала года в РФ почти 70 тыс. человек обратились в медорганизации после укусов клещей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Более 69,5 тыс. человек с начала года обратились в медицинские организации после укусов клещей, сообщили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе ведомства добавили, что продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом.

Наибольшее число обращений зафиксировано в Свердловской области, Республике Удмуртия, Кировской, Тюменской, Кемеровской, Костромской, Челябинской и Московской областях.

10 мая в ведомстве сообщали о более 41 тыс. обращений после укусов клещей.

Роспотребнадзор
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