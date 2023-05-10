ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Гражданин Украины стал фигурантом уголовного дела о подготовке теракта в Запорожской области, сообщили в региональном УФСБ России в среду.

"Сотрудниками спецслужбы установлен ранее судимый 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его целью являлась ликвидация представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона, первой жертвой должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка.

При попытке задержания подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, сотрудники спецназа ФСБ России обезоружили его. По месту его жительства изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).