Глава ДНР сообщил о гибели одного и ранении девяти мирных жителей при обстреле ВСУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в ДНР в результате украинских обстрелов утром в среду, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"С самого утра противник ожесточенно обстреливает города республики. К сожалению, уже есть жертвы среди мирного населения - в Петровском районе Донецка на остановке общественного транспорта погиб один человек и еще четверо гражданских лиц получили ранения. В Ясиноватой по городским кварталам противник применил реактивную артиллерию (РСЗО "Град"). На данный момент известно о пяти пострадавших среди мирного населения", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Также сообщается, что "раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь".

Кроме того, по данным врио главы ДНР, в результате обстрелов "повреждены пять жилых домов и несколько объектов инфраструктуры".