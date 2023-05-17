Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Глава ДНР сообщил о гибели одного и ранении девяти мирных жителей при обстреле ВСУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще девять пострадали в ДНР в результате украинских обстрелов утром в среду, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"С самого утра противник ожесточенно обстреливает города республики. К сожалению, уже есть жертвы среди мирного населения - в Петровском районе Донецка на остановке общественного транспорта погиб один человек и еще четверо гражданских лиц получили ранения. В Ясиноватой по городским кварталам противник применил реактивную артиллерию (РСЗО "Град"). На данный момент известно о пяти пострадавших среди мирного населения", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Также сообщается, что "раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь".

Кроме того, по данным врио главы ДНР, в результате обстрелов "повреждены пять жилых домов и несколько объектов инфраструктуры".

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
ДНР Денис Пушилин Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Глава финского МИД заявил о заморозке в России счетов дипмиссий Финляндии

Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Глава Минцифры заявил, что реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Россия и Иран подписали соглашение по достройке ж/д участка Решт - Астара

Глава центра "Вектор" Максютов уволен из-за нарушения закона о коррупции

Глава центра "Вектор" Максютов уволен из-за нарушения закона о коррупции

Лавров рассказал о сохранившихся контактах с США

Продюсер Роднянский и режиссер Вырыпаев заочно арестованы по делу о фейках об армии

Источник сообщил об увольнении гендиректора центра "Вектор" Максютова

ВТБ в марте зафиксировал пиковое значение активности мошенников с начала года

ВТБ в марте зафиксировал пиковое значение активности мошенников с начала года

"Интерфакс" опубликовал список лучших университетов по направлению "Государственное и муниципальное управление"

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });