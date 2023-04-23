Пушилин заявил о 100 погибших мирных жителей ДНР с начала года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сто мирных жителей Донецкой народной республики погибли, еще 382 пострадали в результате боевых действий с начала года, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он также сообщил, что сегодня в республике жертвами обстрелов стали трое человек.

"В результате обстрела поселка Нижняя Крынка (Советский район Макеевки) погибли две молодые женщины, одной было 30, другой - 38 лет. В Петровском районе Донецка погиб мужчина 1953 года рождения", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Восемь человек, по его данным, получили ранения - "пятеро из них в Петровском районе Донецка, по одному в Александровке, Макеевке и на территории донецкого кладбища поселка Красный Пахарь в результате подрыва на мине "Лепесток".