Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до четырех
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - До четырех возросло количество мирных жителей, погибших в результате обстрела Донецкой народной республики среду, еще 11 пострадали.
"В результате обстрела Куйбышевского района (Донецка - ИФ) погибли три мирных жителя, двоих ранило", - заявил глава города Алексей Кулемзин в сообщении, распространенном в среду пресс-службой мэрии.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об одном погибшем и девяти раненных в результате обстрела мирных жителях ДНР.