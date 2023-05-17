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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Число жертв обстрела Донецка со стороны ВСУ выросло до четырех

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - До четырех возросло количество мирных жителей, погибших в результате обстрела Донецкой народной республики среду, еще 11 пострадали.

"В результате обстрела Куйбышевского района (Донецка - ИФ) погибли три мирных жителя, двоих ранило", - заявил глава города Алексей Кулемзин в сообщении, распространенном в среду пресс-службой мэрии.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об одном погибшем и девяти раненных в результате обстрела мирных жителях ДНР.

Донецк
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