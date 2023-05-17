Гражданина Украины объявили в розыск по делу об убийстве Владлена Татарского

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следствие по уголовному делу об убийстве военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) в Санкт-Петербурге объявило в розыск соучастника преступления - гражданина Украины Юрия Денисова.

"По результатам комплекса проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что одним из соучастников указанного преступления является гражданин Украины Юрий Денисов. Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", - сообщает в среду телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

По данным следствия, "Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей вышеуказанный теракт".

В СКР сообщили, что в феврале Денисов прибыл в Россию для участия в подготовке преступления. "Он передал Дарье Треповой статуэтку с взрывчатым веществом, которую она принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским). Впоследствии произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента", - говорится в сообщении.

2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб Фомин (Татарский), ранения получили более 50 человек.

СКР расследует уголовное дело по п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (теракт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

Треповой предъявлено обвинение, она арестована и внесена в перечень террористов и экстремистов.