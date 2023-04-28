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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Дарью Трепову внесли в список террористов и экстремистов

Дарью Трепову внесли в список террористов и экстремистов
Дарья Трепова во время избрания меры пресечения в Басманном суде
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес обвиняемую по делу о взрыве в кафе, в результате которого погиб военный журналист Владлен Татарский (Максим Фомин), петербурженку Дарью Трепову в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в пятницу.

Помимо Треповой, в список внесен ее предполагаемый соучастник - гражданин Украины Юрий Денисов, который, по данным ФСБ, передал ей взрывчатку.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Трепова арестована и в настоящее время находится в СИЗО. Она обвиняется в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате погиб Фомин (Татарский), ранения получили более 50 человек. По данным следствия, Трепова передела Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой. В ФСБ заявляли, что взрывное устройство в виде бюста Татарского Треповой передал Денисов, следивший за журналистом с февраля 2023 года и покинувший Россию 3 апреля.

Хроника 02 – 28 апреля 2023 годаУбийство Владлена Татарского
Росфинмониторинг Юрий Денисов Дарья Трепова
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