Суд оставил Дарью Трепову в СИЗО до 2 сентября

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по просьбе следствия продлил до 2 сентября арест Дарье Треповой, обвиняемой по делу о теракте, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский (Максим Фомин), сообщили "Интерфаксу" в суде.

Треповой вменяют совершение теракта и незаконный оборот взрывчатки.

Фомин погиб 2 апреля 2023 года в одном из кафе Петербурга в результате взрыва. Были ранены еще более полуста человек. По версии следствия, Трепова перед этим передала военкору статуэтку, начиненную взрывчаткой. Ее задержали 3 апреля, доставили в Москву и 4 апреля арестовали.

В Национальном антитеррористическом комитете считают, что теракт "был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (признан в России экстремистским и запрещен) (Алексея) Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова".

В ФСБ заявили, что заминированную статуэтку Треповой передал гражданин Украины Юрий Денисов, следивший за Фоминым с февраля 2023 года и покинувший Россию 3 апреля.