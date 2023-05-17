Суд оштрафовал Театр Европы Льва Додина на 15 тысяч рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский районный суд Петербурга привлек Малый драматический театр (Театр Европы) Льва Додина к административной ответственности за санитарные нарушения и оштрафовал на 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба судов города.

Представитель Роспотребнадзора сказала на заседании, что в МДТ выявили "множество нарушений", что "в совокупности свидетельствует о значительной угрозе жизни и здоровью людей". Она добавила, что временный запрет на работу театр исполнил в полном объеме.

Представитель театра заявил, что учреждение полностью не согласно со вменяемым и представил письменные возражения. Он указал, что некоторые из перечисленных нарушений отсутствовали, а другие устранены.

5 мая региональное управление Роспотребнадзора приостановило работу МДТ на неделю, до 12 мая. Затем театр отменил и спектакли с 13 по 16 мая включительно.

В деле об административном правонарушении по ч.1 ст.6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), поступившем в суд, в частности, говорилось, что театр с сентября 2022 года перестал вести журнал регистрации измерения температуры и не пытается выявить сотрудников с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу.

11 мая суд решил вернуть материалы составителям из-за нарушений. По мнению суда, в протоколе содержался лишь перечень выявленных нарушений, при этом не было указано, какие конкретно нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения. 12 мая материалы снова были зарегистрированы судом.