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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Захару Прилепину проведут еще одну операцию

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Медики приняли решение провести еще одну операцию пострадавшему при взрыве автомобиля писателю Захару Прилепину, сообщает его пресс-служба в среду.

"Состояние Захара Прилепина остается стабильным. Сегодня по результатам консультаций с федеральными научно-исследовательскими медицинскими центрами было принято решение о проведении еще одной операции для скорейшего восстановления", - говорится в сообщении.

До оперативного вмешательства писатель останется в палате интенсивной терапии, уточнили в пресс-службе.

6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель погиб, писатель получил ранения и был доставлен в одну из нижегородских больниц.

В тот же день полиция задержала подозреваемого - 30-летнего Александра Пермякова. На кадрах распространенного Следственным комитетом России видео он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами.

8 мая Семеновский райсуд Нижегородской области арестовал Пермякова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статьям 205 УК РФ (теракт) и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Хроника 06 – 17 мая 2023 годаПокушение на Захара Прилепина
Захар Прилепин
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