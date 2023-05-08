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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Обвиняемый по делу о покушении на Захара Прилепина арестован

Обвиняемый по делу о покушении на Захара Прилепина арестован
Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Суд арестовал на два месяца Александра Пермякова, обвиняемого по делу о теракте против писателя Захара Прилепина, сообщила Генпрокуратура РФ.

Пермякову предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (теракт) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

В тот же день полиция задержала подозреваемого - 30-летнего Пермякова. На кадрах распространенного СКР видео он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами.

"В 2022-м заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства - дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами", - сказал Пермяков.

"Сожалею о содеянном", - добавил он.

Хроника 06 – 08 мая 2023 годаПокушение на Захара Прилепина
Захар Прилепин Генпрокуратура РФ Александр Пермяков
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