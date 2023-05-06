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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Прилепина успешно прооперировали в Нижнем Новгороде

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Медики в Нижнем Новгороде провели операцию писателю Захару Прилепину, пострадавшему при взрыве его автомобиля, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Наши нижегородские медики в консультациях с московскими федеральными центрами сделали все возможное, очень оперативно провели диагностику и провели необходимые мероприятия, оперативное вмешательство. В первую очередь речь идет о фиксации переломов. Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, но сейчас введен в медикаментозный сон, для того, чтобы быстрее восстанавливаться", - сообщил Никитин в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что посетил писателя в больнице и отметил, что "этот день будет вторым днем рождения для Захара, потому что он родился не в рубашке, а в бронежилете".

Никитин также выразил соболезнования родственникам погибшего помощника Прилепина - Александра Шубина.

В субботу, 8 мая, Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "теракт". Задержан подозреваемый в причастности к преступлению, он сознался.

Хроника Покушение на Захара Прилепина
Нижегородская область Глеб Никитин Захар Прилепин
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