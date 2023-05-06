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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Полиция задержала подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина

Полиция задержала подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в причастности к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, в результате которого погиб его водитель, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", - сказала она.

Как сообщалось, 6 мая в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате происшествия писатель получил ранение, а его водитель погиб.

Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда случился взрыв. По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

Следствие квалифицировало произошедшее преступление как теракт (статья 205 УК РФ).

Нижегородская область Захар Прилепин МВД РФ
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