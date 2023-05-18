Минтранс Крыма продлил ограничения на движение пригородных поездов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Крыма продлило ограничения на движение поездов на перегоне Симферополь - Бахчисарай, введенные после инцидента на железнодорожном пути в четверг утром, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с продлением ограничения движения пригородных поездов дополнительно назначаются автобусы для перевозки пассажиров", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

Минтранс не уточнил, на какой срок продлены ограничения.

Утром в четверг в Симферопольском районе сошли с рельсов, по предварительным данным, восемь вагонов с зерном. Причиной инцидента в Крымской железной дороге назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". Пострадавших нет, на перегоне Симферополь - Севастополь было приостановлено движение поездов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения уже ведутся. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сказал, что движение планируется восстановить в четверг к вечеру.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" перенесла отправление поезда №008 Севастополь - Санкт-Петербург в Симферополь. Для пассажиров пригородных электропоездов было организовано несколько утренних и дневных автобусных рейсов.