ВС разъяснил, кто не подлежит призыву на военную службу и что понимать под уклонением

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ разъяснил, кто в соответствии с законом не может быть призван на воинскую службу, а также что стоит учитывать судам при рассмотрении дел, связанных с уклонением от призыва.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", не подлежат призыву на военную службу граждане, отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы; имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд", - говорится в принятом в четверг постановлении пленума Верховного суда России.

В документе отмечается, что судам необходимо предоставлять в электронном виде в двухнедельный срок со дня вынесения соответствующего решения в военные комиссариаты сведения о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, состоящих на воинском учете либо обязанных на нем состоять.

"При рассмотрении уголовных дел, связанных с уклонением от призыва на военную службу, следует учитывать, что после достижения предельного возраста призыва на военную службу уголовному преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут подлежать только лица, совершившие это преступление до достижения ими указанного возраста, при условии, что не истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности", - отмечается в постановлении пленума.

Как разъясняет Верховный суд, уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии или неявки в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы.

"При этом уголовная ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву. Об этом могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки без уважительных причин на мероприятия, связанные с призывом на военную службу в течение нескольких призывов подряд, неявка в военный комиссариат по истечении действия уважительной причины", - говорится в разъяснениях.

Вместе с тем, отмечают в Верховном суде, при решении вопроса о виновности лица в совершении уклонения от призыва на военную службу, "суду необходимо установить факт надлежащего оповещения призывника о явке в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу".

"В соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" уважительными причинами неявки гражданина при условии их документального подтверждения являются: заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом", - отмечает Верховный суд.

В случае установления по делу уважительности причины неявки в срок на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, суд постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия состава преступления.