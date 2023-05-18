ВС разъяснил права военнослужащих во время мобилизации или военного положения

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России разъяснил, что военнослужащие в период мобилизации или военного положения не могут уклоняться от исполнения обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости, даже если им угрожает опасность.

"Военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных либо боевых действий, а также привлеченные для ликвидации последствий стихийных бедствий и при других чрезвычайных обстоятельствах, не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости, даже если их жизни угрожает опасность", - говорится в постановлении Пленума Верховного суда.

В документе также разъясняется, что судам следует иметь в виду, что если военнослужащие "при исполнении обязанностей военной службы, предусматривающих применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих основания и порядок их применения, то они не подлежат в этих случаях уголовной ответственности за причиненный ими вред".

Пленум также разъяснил, в каком случае сдача военнослужащего в плен должна квалифицироваться как госизмена.