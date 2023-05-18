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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

ВС квалифицирует как госизмену сдачу военного в плен с целью воевать против России

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России разъяснил, что суды должны учитывать при рассмотрении уголовных дел о добровольной сдаче в плен.

"Добровольная сдача в плен квалифицируется по статье 352.1 УК РФ только при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Если судом будет установлено, что лицо, участвовавшее в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники, именно в этих целях сдалось в плен, содеянное подлежит оценке только как государственная измена в виде перехода на сторону противника", - говорится в решении Пленума Верховного суда.

Сдача военнослужащего в плен "образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен".

Примечание данной статьи УК РФ предусматривает возможность освобождения военнослужащего от уголовного наказания, если он впервые совершил добровольную сдачу в плен, предпринял меры для своего освобождения, вернулся к месту службы и не совершил, находясь в плену, преступления, разъяснил суд.

"Военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности только при наличии всех предусмотренных в этой норме условий", - отметили в Верховном суде.

Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления, например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии.

"При рассмотрении уголовного дела о добровольной сдаче в плен судам необходимо учитывать, что в соответствии со статьей 23 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен; в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг", - отмечает Верховный суд.

"Под сдачей в плен следует понимать различные действия (бездействие), в результате которых военнослужащий переходит во власть противника. В тех случаях, когда действия (бездействие), направленные на сдачу в плен, не завершаются переходом на сторону противника по причинам, не зависящим от воли лица, содеянное образует покушение на сдачу в плен", - разъяснил Верховный суд.

Верховный суд
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