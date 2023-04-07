Рассмотрение апелляции "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей отложено

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный суд отложил на 17 мая рассмотрение апелляционной жалобы "Роснефти" на решение об отказе в удовлетворении иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей, следует из картотеки суда.

"Транснефть" 23 мая 2022 года получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с инцидентом на магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году, выразившимся в загрязнении нефти хлорорганическими соединениями. При этом трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания назвала неприемлемыми предложения "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

В начале августа 2022 года "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. Этот иск отложен на 25 апреля.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков по просьбе "Роснефти", представитель который сослался на необходимость обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.

В декабре Арбитражный суд Москвы отказал "Роснефти" в ее иске. Компания подала апелляцию.

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Нефть попала на завод по нефтепроводу "Дружба". В результате прокачку нефти по "Дружбе" в Европу прервали, из-за этого нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня. Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна была организовать "Транснефть".