Пассажиры поезда Севастополь - Петербург отправлены в Симферополь автобусами

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пассажиров поезда Севастополь - Петербург отправили автобусами в Симферопольт, сообщила пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).

"В 17:15 из Севастополя в Симферополь автобусами отправились пассажиры поезда N8 Севастополь - Санкт-Петербург. Далее они отправятся поездом в Санкт-Петербург согласно действующему расписанию", - говорится в сообщении КЖД в телеграм-канале.

Ранее компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о переносе отправления этого поезда в Симферополь из-за утреннего ЧП на железнодорожном пути.

Железнодорожное движение между Севастополем и Симферополем прервано после схода с рельсов нескольких вагонов с зерном утром 18 мая. Причиной случившегося в КЖД назвали "вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Для пассажиров пригородных электропоездов было организовано несколько автобусных рейсов из Симферополя в Бахчисарай и обратно. Пригородные электропоезда из Севастополя в Бахчисарай и обратно отправляются по расписанию.