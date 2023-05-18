Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

МЧС предупредило о фейках о прорыве диверсантов в Белгородскую область

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ГУ МЧС по Белгородской области предупредило, что сообщения от имени ведомства о прорыве на территорию области диверсионно-разведывательной группы - это фейки.

"От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Ее цель - посеять панику среди населения", - говорится в сообщении.

В управлении напоминают, что можно доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

МЧС Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Два человека погибли после обстрела села в Белгородской области со стороны Украины

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований

МИД РФ заявил о прекращении "зерновой сделки" после 17 июля в случае невыполнения требований

Борису Гребенщикову грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

"ЮТэйр" допустила остановку до 30% своих вертолетов из-за нехватки комплектующих

Минфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеров

Минфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеров

ЦБ счел социальное неравенство в России не значимым для ДКП

ЦБ счел социальное неравенство в России не значимым для ДКП
Евгений Ройзман задержан

Приговор Ройзману по делу о дискредитации армии будет оглашен 19 мая

КС РФ признал неконституционными нормы о "двойном" наказании за наезд на пешехода

КС РФ признал неконституционными нормы о "двойном" наказании за наезд на пешехода

Пашинян сообщил о планируемой 25 мая встрече с Алиевым в Москве

Глава МИД РФ заявил, что предстоящие два месяца будут решающими для "зерновой сделки"

Глава МИД РФ заявил, что предстоящие два месяца будут решающими для "зерновой сделки"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });