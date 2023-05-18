МЧС предупредило о фейках о прорыве диверсантов в Белгородскую область

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ГУ МЧС по Белгородской области предупредило, что сообщения от имени ведомства о прорыве на территорию области диверсионно-разведывательной группы - это фейки.

"От имени Главного управления МЧС России по Белгородской области жителям региона в личные сообщения поступает ложная информация о прорыве на территорию Белгородской области ДРГ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Ее цель - посеять панику среди населения", - говорится в сообщении.

В управлении напоминают, что можно доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.