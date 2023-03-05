Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

В Брянской области сообщили об устранении последствий атаки диверсантов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Климовском районе Брянской области устранены последствия атаки украинских террористов на гражданскую инфраструктуру, сообщил в воскресенье глава района Александр Исаев.

"Коммунальные и ресурсные службы завершили восстановительные работы на инфраструктуре, а собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация", - говорится в сообщении, опубликованном в личном канале Исаева в телеграм-канале.

Отмечается, что во время атаки диверсантов были повреждены водонапорная башня и водопровод. Также выстрелом из гранатомёта поврежден газопровод. Беспилотником полностью уничтожен жилой дом.

Как сообщалось, 2 марта на территорию Климовского района проникли украинские диверсанты. В результате их атаки два человека погибли, 10-летний ребенок госпитализирован с ранением.

Глава Климовского района сообщил, что губернатор Александр Богомаз планирует пересилить семью раненого мальчика в новый дом.

Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Более 13,5 тыс. человек заболели коронавирусом в РФ за сутки

Более 13,5 тыс. человек заболели коронавирусом в РФ за сутки

Что произошло за день: суббота, 4 марта

Пандемия коронавируса

В Минздраве РФ заявили, что партии "Спутника V" направлены в Москву

Член СПЧ предложил предусмотреть в УК РФ наказание за отрицание Холокоста

Пандемия коронавируса

Более 14 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки "Восток"

Что произошло за день: пятница, 3 марта

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в РФ

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в РФ

Депутаты предложили сэкономить 2,5 млрд рублей за счет ограничения сроков фармконтрактов

СКР завел дело по трем статьям из-за нападения диверсантов на жителей Брянской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });