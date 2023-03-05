В Брянской области сообщили об устранении последствий атаки диверсантов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Климовском районе Брянской области устранены последствия атаки украинских террористов на гражданскую инфраструктуру, сообщил в воскресенье глава района Александр Исаев.

"Коммунальные и ресурсные службы завершили восстановительные работы на инфраструктуре, а собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация", - говорится в сообщении, опубликованном в личном канале Исаева в телеграм-канале.

Отмечается, что во время атаки диверсантов были повреждены водонапорная башня и водопровод. Также выстрелом из гранатомёта поврежден газопровод. Беспилотником полностью уничтожен жилой дом.

Как сообщалось, 2 марта на территорию Климовского района проникли украинские диверсанты. В результате их атаки два человека погибли, 10-летний ребенок госпитализирован с ранением.

Глава Климовского района сообщил, что губернатор Александр Богомаз планирует пересилить семью раненого мальчика в новый дом.