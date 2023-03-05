Режим ЧС ввели в Климовском районе Брянской области после атаки диверсантов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Глава Климовского района Брянской области Александр Исаев сообщил, что на территории введен режим ЧС.

"Сейчас надо сделать альтернативные дороги к этим селам, восстановить газо- и водоснабжение, потому что люди, доверяя властям, остались в Сушанах и Любечанах", - приводятся его слова в сообщении, опубликованном в его личном телеграм-канале.

Как сообщалось, 2 марта на территорию Климовского района проникли украинские диверсанты. В результате их атаки два человека погибли, 10-летний ребенок госпитализирован с ранением.

Возбуждено уголовное дело.