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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Предполагаемого организатора нападения на село под Брянском объявили в розыск

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору), подозреваемый в организации нападения на село в Брянской области в марте этого года и покушении на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, объявлен в розыск.

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Карточка с соответствующими данными Капустина появилась в воскресенье в базе розыска МВД России.

Согласно опубликованным сведениям, Денис Евгеньевич Капустин, 1984 года рождения, разыскивается на основании статьи Уголовного Кодекса РФ.

Также в розыск по статье УК объявлен второй предполагаемый участник теракта в Брянской области Кирилл Канахин, 1982 года рождения.

В Федеральной службе безопасности РФ 2 марта сообщили о проведении в приграничном районе Брянской области мероприятий по уничтожению вооруженных украинских радикалов. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, украинскими диверсантами был совершен обстрел автомобиля в Климовском районе.

6 марта в ФСБ РФ заявили о предотвращении покушения на председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, автомобиль которого собирались подорвать с помощью самодельного взрывного устройства. По факту покушения возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 205.4 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

По данным ЦОС ФСБ, организатором обоих преступлений является "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей т.н. "Русского добровольческого корпуса", участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины, гражданин РФ Капустин Денис, 1984 г.р.".

Капустина в ФСБ также называют организатором предотвращенного силовиками в августе 2022 года диверсионно-террористического акта "с использованием самодельного взрывного устройства на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области".

В середине марта текущего года Росфинмониторинг внес Капустина в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Денис Капустин Брянская область МВД
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