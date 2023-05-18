Орбиту МКС подняли на 1 км перед прибытием грузового корабля "Прогресс МС-23"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-22" подняли орбиту Международной космической станции (МКС) на 1 км перед прибытием "грузовика" "Прогресс МС-23", сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Двигатели корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда", были включены в 19:43 по московскому времени и проработали 353,1 секунды, выдав импульс величиной 0,55 м/с", - говорится в сообщении.

В результате, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1 км и составила 416,6 км, сообщили в госкорпорации.

Запуск корабля "Прогресс МС-23" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется 24 мая 2023 года.